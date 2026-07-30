Павел Бучневич представил свой топ-5 легенд «Северстали»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич назвал свой топ-5 легенд «Северстали». Напомним, форвард является воспитанником череповецкого клуба.

«Даниил Вовченко, Вадим Шипачёв, Юрий Трубачёв, Максим Чудинов, Богдан Киселевич», — приводит слова Бучневича «Хоккей на Кинопоиске».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ «Северсталь» заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков. В плей-офф череповецкий клуб вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв в серии нижегородскому «Торпедо» (1-4).

Новый сезон череповецкий клуб начнёт домашним матчем с «Салаватом Юлаевым» 5 сентября.