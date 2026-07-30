Вячеслав Быков высказался о продлении отстранения сборной России

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России на сезон-2026/2027.

«Плохо, что снова принимается решение, которое не идёт на пользу хоккею. Отсутствие сборной России — это потеря для мирового хоккея. Без неё чемпионат мира лишён красок.

После рекомендаций МОК была надежда, что всё изменится, но сейчас остаётся просто ждать. Конечно, жаль хоккеистов, которые так и не сыграли за свою страну на крупном турнире. И жаль возрастных игроков, таких как Овечкин, которые, возможно, больше никогда не сыграют за сборную», — приводит слова Быкова «Советский спорт».