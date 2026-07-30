15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Быков высказался о продлении отстранения сборной России

Вячеслав Быков высказался о продлении отстранения сборной России
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России на сезон-2026/2027.

«Плохо, что снова принимается решение, которое не идёт на пользу хоккею. Отсутствие сборной России — это потеря для мирового хоккея. Без неё чемпионат мира лишён красок.

После рекомендаций МОК была надежда, что всё изменится, но сейчас остаётся просто ждать. Конечно, жаль хоккеистов, которые так и не сыграли за свою страну на крупном турнире. И жаль возрастных игроков, таких как Овечкин, которые, возможно, больше никогда не сыграют за сборную», — приводит слова Быкова «Советский спорт».

Материалы по теме
Сборную России по хоккею опять не допустили на ЧМ. Теперь поможет только суд?
Сборную России по хоккею опять не допустили на ЧМ. Теперь поможет только суд?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android