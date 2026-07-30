Сергей Черкас: СКА в новом сезоне КХЛ будет другим

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о фаворитах предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» и в прошлом году был командой, на которую ставили и думали, что она победит. Думаю, что нельзя сбрасывать со счетов и «Локомотив», который не изменился в составе: поменялся тренер — ничего страшного.

Считаю, что СКА в этом году будет другим, нежели в прошлом сезоне. Не думаю, что только «Авангард» будет доминировать, у нас есть тот же «Металлург», «Ак Барс». Эти команды также будут нацелены на самые высокие результаты», — приводит слова Черкаса LiveResult.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027 года.