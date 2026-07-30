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Агент Селебрини: Маклин сэкономил клубу много денег — не захотел брать 19-20% от потолка

Агент Селебрини: Маклин сэкономил клубу много денег — не захотел брать 19-20% от потолка
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Агент Пэт Бриссон, представляющий интересы Маклина Селебрини, поделился мнением о рекордном контракте 20-летнего форварда «Сан-Хосе Шаркс». Канадец будет получать $ 18,8 млн в год с сезона-2027/2028 по пятилетнему соглашению.

«Он хотел убедиться, что мы заключим сделку, которая поможет команде. Для Маклина было важно создать благоприятную атмосферу в коллективе. Его указание нам было: «Не хочу брать 20% или 19% от потолка зарплат. Нам даже пришлось убеждать его согласиться на 17%.

Когда его контракт вступит в силу, он будет получать 16,5% от потолка. Сейчас это выглядит большой суммой, но он сэкономил клубу много денег, исходя из роста потолка», — цитирует Бриссона The Athletic.

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