Бывший голкипер клубов КХЛ Александр Лазушин завершил карьеру. Об этом экс-хоккеист сообщил на своей странице в социальной сети.

«Вот и подошло время, когда пора объявить о завершении карьеры! Это был восхитительный путь! Лёд, партнёры, болельщики и тренеры! А также доктора и персонал! Атмосфера на каждой арене лиги, где любят и поддерживают свои команды! Весь накал, шум и эмоции! Победы и поражения! Друзья и общение с фанатами! Поддержка и критика! Всё это останется со мной. Всегда отдавался полностью этому делу и выполнял на 100%! Но, увы, этот путь подошёл к концу! Желаю всем красивого и зрелищного хоккея! Всем успеха и добра!» — написал Лазушин.

За свою карьеру в КХЛ Лазушин играл за «Локомотив», «Металлург» (Новокузнецк), московское и рижское «Динамо», «Ладу», «Куньлунь», «Адмирал».

Сообщается, что Александр Лазушин будет отвечать за работу с вратарями рыбинского «Полёта» из РХЛ.