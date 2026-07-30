«Ферьестад» расторг контракт с Кэлом Футом спустя два дня после подписания

Шведский хоккейный клуб «Ферьестад» расторг контракт с 27-летним защитником Кэлом Футом спустя два дня после подписания. В клубе заявили, что решение было принято после того, как были услышаны опасения, разочарование и вопросы по поводу подписания контракта.

«Наше общее восприятие и оценка, основанные как на истории игрока, так и на личном опыте, отличаются от картины, представленной в последние дни. События последних дней ясно показали, что ситуация достигла масштабов, которые затрагивают людей в нашем клубе и вокруг него таким образом, что мы не можем это игнорировать. Условий для того, чтобы команда, клуб или игрок могли сосредоточиться на выполнении своих задач должным образом, больше не существует. Исходя из этого, мы приняли решение прекратить сотрудничество», — сказано в сообщении команды.

Фут был одним из пяти бывших членов молодёжной сборной Канады, которым были предъявлены обвинения в сексуальном насилии. В итоге хоккеисты были оправданы по предъявленным обвинениям в июле прошлого года.

В прошлом сезоне Фут набрал 18 (4+14) очков в 30 играх за «Чикаго Вулвз» в АХЛ, а также забросил три шайбы и отдал восемь передач в 21 игре плей-офф.