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Губерниев отреагировал на решение ИИХФ продлить отстранение сборной России

Губерниев отреагировал на решение ИИХФ продлить отстранение сборной России
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) оставить в силе отстранение сборной России по хоккею на сезон-2026/2027.

«Спортивная честность??? Вот ведь ********», — написал Губериев на личной странице в телеграм-канале.

Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение не допускать сборные России к участию в предстоящих турнирах сезона-2026/2027. В организации объяснили это сохраняющимися опасениями, связанными с вопросами безопасности и целостности соревнований.

Ранее стало известно, что Федерация хоккея России намерена обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение ИИХФ о продлении отстранения российских национальных команд.

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