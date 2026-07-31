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Сайт НХЛ предположил, с кем в звене будет играть Овечкин в предстоящем сезоне

Сайт НХЛ предположил, с кем в звене будет играть Овечкин в предстоящем сезоне
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Официальный сайт НХЛ предположил состав «Вашингтон Кэпиталз» на предстоящий сезон.
Предполагаемый состав «Вашингтона» по версии сайта НХЛ.

Алекс Овечкин — Дилан Строум — Джордан Кайру

Алекс Так — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон

Алексей Протас — Илья Протас — Райан Леонард

Бун Дженнер — Джастин Сурдиф — Энтони Бовилье

Якоб Чикран — Мэтт Рой

Мартин Фехервари — Тимоти Лильегрен

Коул Хатсон — Венсан Дешарне

Логан Томпсон, Чарли Линдгрен.

Александру Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.

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