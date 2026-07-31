Сайт НХЛ предположил, с кем в звене будет играть Овечкин в предстоящем сезоне

Официальный сайт НХЛ предположил состав «Вашингтон Кэпиталз» на предстоящий сезон.
Предполагаемый состав «Вашингтона» по версии сайта НХЛ.
Алекс Овечкин — Дилан Строум — Джордан Кайру
Алекс Так — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон
Алексей Протас — Илья Протас — Райан Леонард
Бун Дженнер — Джастин Сурдиф — Энтони Бовилье
Якоб Чикран — Мэтт Рой
Мартин Фехервари — Тимоти Лильегрен
Коул Хатсон — Венсан Дешарне
Логан Томпсон, Чарли Линдгрен.
Александру Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.