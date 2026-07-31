Белов: вратарская бригада московского «Динамо» — одна из сильнейших в КХЛ

Бывший тренер сборной России Валерий Белов оценил подписание нового контракта между московским «Динамо» и вратарём Максимом Моторыгиным.

«Динамовцам важно было сохранить Моторыгина. Полагаю, ему хочется получать больше игрового времени. Думаю, у него будет возможность проявить себя и побороться за место первого номера. Я считаю, что это сильный вратарь. Динамовскую вратарскую бригаду можно смело назвать одной из сильнейших в лиге», — цитирует Белова «Сила спорта».

В минувшем регулярном чемпионате 23-летний вратарь провёл 30 матчей, в которых одержал 13 побед при 91,7% отражённых бросков и надёжности 2,38. В плей-офф на его счету одна игра.