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Белов: вратарская бригада московского «Динамо» — одна из сильнейших в КХЛ

Белов: вратарская бригада московского «Динамо» — одна из сильнейших в КХЛ
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Бывший тренер сборной России Валерий Белов оценил подписание нового контракта между московским «Динамо» и вратарём Максимом Моторыгиным.

«Динамовцам важно было сохранить Моторыгина. Полагаю, ему хочется получать больше игрового времени. Думаю, у него будет возможность проявить себя и побороться за место первого номера. Я считаю, что это сильный вратарь. Динамовскую вратарскую бригаду можно смело назвать одной из сильнейших в лиге», — цитирует Белова «Сила спорта».

В минувшем регулярном чемпионате 23-летний вратарь провёл 30 матчей, в которых одержал 13 побед при 91,7% отражённых бросков и надёжности 2,38. В плей-офф на его счету одна игра.

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