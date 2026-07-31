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Алексей Дементьев: в ИИХФ управляют страны Европы, критично настроенные к России

Алексей Дементьев: в ИИХФ управляют страны Европы, критично настроенные к России
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) оставить в силе отстранение сборной России на сезон-2026/2027.

«Конечно, грустно всё это дело. В ИИХФ в основном управляют страны из Европы, а они, к сожалению, слишком критично настроены к России. Поэтому будем развиваться в том, что есть, и двигаться дальше.

Нам нужно заниматься технико-тактическим совершенствованием, знаниями игроков, индивидуальным тактическим мастерством, командно-тактическим мастерством. Надо повышать индивидуальные навыки для того, чтобы развиваться и идти дальше. В текущей ситуации я считаю, что нужно использовать любые возможности для экспансии и участия наших игроков в зарубежных чемпионатах. Если у игрока есть шанс поехать играть в Северную Америку, окунаться в тот хоккей, в те передовые системы, нам необходимо этим пользоваться. Потому что игроки, развивающиеся там, будут конкурентоспособны в тот момент, когда наших хоккеистов допустят до международных соревнований», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

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