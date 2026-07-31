Хоккей станет базовым видом спорта в Московской и Вологодской областях в 2027 году

Московская и Вологодская области в 2027 году станут седьмым и восьмым регионом, где хоккей будет базовым видом спорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Министерства спорта Российской Федерации.

Сейчас хоккей является базовым видом спорта в Воронежской, Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях, а также в Башкирии и Красноярском крае.

В 2027 году для Московской области зимними базовыми видами спорта станут также биатлон, сноуборд, лыжные гонки, конькобежный, санный и горнолыжный спорт, для Вологодской — конькобежный спорт и лыжные гонки.

Напомним, вчера, 30 июля, ИИХФ сообщила, что отстранение национальных команд России различных возрастов продлевается на сезон-2026/2027.