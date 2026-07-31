Рябыкин: все отправляют «Трактор» во вторую половину таблицы, но психология на его стороне

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин отреагировал на разговоры о том, что у «Трактора» в новом сезоне будут проблемы.

— Многие считают, что «Трактору» в предстоящем сезоне эти проблемы гарантированы. Согласны?

— Знаете, прогнозы в хоккее – дело неблагодарное. Наоборот, все эти негативные разговоры могут пойти «Трактору» только в плюс.

— Почему?

— Возьмите, например, «Авангард». Ожидания от команды максимальные, после прошлогоднего ЧП в полуфинальной серии с «Локомотивом» все ждут от Омска только чемпионства.

И на контрасте – тот же «Трактор». Есть потери в составе, новый тренер, не очевидные легионеры. Все уже отправляют Челябинск во вторую половину таблицы, но психология как раз на его стороне. На команду нет давления, ожидания – минимальные, настрой со стороны соперников — средний. В плане психологии — отличная стартовая площадка! — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.