Дронов: не понимаю перекрёстного плей-офф в КХЛ, не вижу в этом особого смысла

Защитник «Трактора» Григорий Дронов высказался о проведении перекрёстного плей-офф в КХЛ.

— Четыре лучшие команды регулярки вышли в решающую стадию плей-офф, и впервые за долгое время мы могли бы увидеть восточный финал Кубка Гагарина. Когда начинался перекрёстный плей-офф, многие хотели увидеть западный финал ЦСКА — СКА, но этого так и не случилось.

— Я честно не понимаю перекрёстного плей-офф, и третий год подряд в полуфиналах играют три команды Востока и одна Запада. Не вижу в этом особого смысла, по-моему, всё показательно. Казань меня приятно удивила, как они росли по сериям. С нами я бы не сказал, что они были суперкомандой, но они прибавляли. «Металлург» на протяжении всего сезона играл в здоровский хоккей. «Авангард» знает, во что они играют и что они хотят. Вот эти три восточные команды, — цитирует Дронова «Копейский рабочий».