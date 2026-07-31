Валерий Белов оценил шансы «Ак Барса» в новом сезоне КХЛ

Бывший тренер сборной России Валерий Белов оценил недавно произошедшие трансферы в КХЛ, а также высказался насчёт перспектив казанского «Ак Барса» в следующем сезоне.

«Из последних трансферов, которые произошли в КХЛ, я бы выделил переход Седрика Пакетта из московского «Динамо» в «Авангард». Омичи получили опытного и квалифицированного центрфорварда за небольшие деньги.

Также вижу, что «Ак Барс» сохранил своих лидеров. Хорошо, что удалось продлить контракт с Григорием Денисенко. Прошлый сезон у него получился не слишком результативным, но я верю в то, что он принесёт много пользы команде. На мой взгляд, у Казани неплохая заявка на то, чтобы повторить прошлогодний выход в финал Кубка Гагарина. За Казанью будет интересно последить в следующем сезоне», — цитирует Белова «Сила спорта».