Главный тренер «Сибири» Люзенков назвал свою главную цель работы в клубе

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков поделился мнением о своём трёхлетнем контракте с новосибирским клубом и ответил на вопрос, что будет считать успешной работой.

— Давайте вернёмся к вашему контракту. Контракт на три года — знак большого доверия от клуба. Были ли переговоры по его подписанию, в тех или иных моментах, сложными для вас? И был ли параллельно какой-либо интерес к вам от других клубов КХЛ?

— Скажу так: у меня есть агент, назову его так — я общаюсь с ним по этим вопросам. Он мне однажды позвонил и говорит: «Есть интерес в других клубах». Я ответил сразу, даже не спрашивая, от кого именно: «Нет, я не буду никаких интересов ждать от других клубов. Какие бы мне деньги ни предложили — я хочу остаться здесь, в Новосибирске».

Поэтому по переговорам с клубом, в принципе, никаких проблем не было. Я не задирал планку по финансам и было единственное пожелание: если есть возможность, я бы хотел поработать спокойно, но на долгий процесс. Поэтому, по сути, весь диалог свёлся к тому: два года или три. У меня спросили: «Как ты хочешь сам?» Ну, конечно, я хочу три. При таком сроке спокойнее работать, поэтапно создавать и реализовывать задуманное. Вот и всё, в принципе.

— Какой должна стать «Сибирь» к концу этого трёхлетнего периода, чтобы вы назвали свою работу успешной?

— Либо мы должны дойти до определённого турнирного результата — скажу осторожно… дойти хотя бы до тех или иных медалей. Поскольку то же третье место, как мы помним из истории клуба — это можно назвать определённым успехом. Но, конечно, всегда хочется большего и цель должна быть самой высокой.

Другой критерий: команда будет реально узнаваема по стилю и игре. Как, допустим, сейчас узнаваем Череповец. Он играет в свой хоккей — комбинационный, быстрый, узнаваемый. Мне всегда нравилось, когда раньше в Новосибирск все команды приезжали — я даже это помню, когда я против родной команды приезжал и играл — все тогда понимали, что дома у «Сибири» играть ну просто невозможно.

Плюс колоссальное давление и поддержка трибун. Я хочу, чтобы это вернулось. Чтобы сюда приезжал любой соперник и понимал — играть здесь будет нереально тяжело. Поэтому хотелось бы как минимум прийти к этому, — приводит слова Люзенкова пресс-служба «Сибири».