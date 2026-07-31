Рябыкин — о Гордоне в «Тракторе»: тренер в идеале должен всё видеть своими глазами

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин отреагировал на пропуск главным тренером «Трактора» Скоттом Гордоном молодёжного лагеря челябинского клуба.

— Дмитрий, на этой неделе эксперты обсуждали ситуацию в Челябинске, где новый главный тренер «Трактора» Гордон прилетел в город только вчера – когда лагерь развития новичков уже закрывался. Ваше мнение по этому вопросу?

— Чтобы иметь мнение, нужно обладать всей внутренней информацией. Тем более что сейчас в мире – непростые времена. Решить визовые вопросы, пересечь океан и заранее всё распланировать сможет не каждый, даже при поддержке со стороны клуба и региона. Особенно это касается граждан России, но и европейцев с североамериканцами – тоже.

«Трактор» весной сделал свой выбор. Только сезон покажет, сработает ли ставка на Гордона. Другое дело, что Челябинск говорил о новом курсе, о внимании к молодёжи. Безусловно, в такой ситуации новый штаб должен иметь возможность внимательно посмотреть игроков системы и глубину состава. А это – прежде всего работа второй половины июля.

Так что теперь Гордону надо полагаться на мнение тех помощников, которым удалось последить за молодёжным лагерем. Хотя главный тренер в идеале должен всё видеть своими глазами, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.