Защитник «Торпедо» Брики прокомментировал контракт с нижегородской командой

Защитник «Торпедо» Скутер Брики высказался о своём контракте с нижегородским клубом.

– Скутер, приветствуем вас в КХЛ! Какие у вас эмоции после подписания контракта с нижегородским «Торпедо»?

– Для меня это отличная возможность, приехать в Россию и попытаться помочь команде выиграть чемпионат. Я очень взволнован этим шансом.

– Для вас было трудным решением подписать контракт в России? Вероятно, у вас были разные варианты в АХЛ, в европейских лигах, почему вы выбрали КХЛ и «Торпедо»?

– Я всё решил в разговоре с Евгением Забугой, у нас было очень хорошее общение. КХЛ – невероятная лига, я слышал о ней только хорошее. Так что для меня это было очевидным решением, я изучил информацию о городе и о том, как вообще сейчас обстоят дела в России. И я слышал только положительные отзывы, поэтому вообще не сомневался, — сказал Брики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.