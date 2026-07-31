Экс-одноклубник Сергея Мурашова назвал его будущей звездой НХЛ

Защитник «Торпедо», бывший игрок системы «Питтсбург Пингвинз» Скутер Брики высказался об игре российского голкипера Сергея Мурашова.

– Последние два года вы провели в АХЛ в фарм-клубе «Питтсбурга», в «Уилкс-Барри». Там же играют и несколько российских ребят. Возможно, вы общались с ними, спрашивали их о России, о российской лиге?

– Да, они сыграли большую роль в моём переходе. Я много общался с Сергеем Мурашовым о том, как всё обустроено в России. Мы играли вместе весь этот год, знакомы были и в прошлом, у нас с ним хорошие личные взаимоотношения. И по тому, как он всё мне описал, я понял, что эта лига идеально мне подходит.

По словам Сергея, хоккей в КХЛ потрясающий, там невероятная культура болельщиков, особенно в Нижнем Новгороде. А именно это я и искал, когда принимал решение о поиске новой команды.

– Если говорить о Мурашове, в России считают, что через два-три года он станет большой звездой вратарского цеха. Вы согласны с этим? Что думаете об игре Сергея?

– Я считаю, что он один из лучших вратарей, если не лучший, с кем я когда-либо играл. То, как он ведёт себя, как работает изо дня в день, глядя на его действия на катке, по нему и не скажешь, игра это или тренировка. Он всегда выкладывается больше чем на 100%, и я думаю, это важное объяснение того, почему он так хорош.

Думаю, что в этом году у него будет реальный шанс проявить себя в НХЛ, и он сделает большой шаг к тому, чтобы стать основным вратарём высокого уровня. По потенциалу он точно может стать большим вратарём на уровне НХЛ, и уже доказал это, — сказал Брики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.