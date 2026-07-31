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Скутер Брики — о Кросби: настоящий канадский капитан и невероятный человек

Скутер Брики — о Кросби: настоящий канадский капитан и невероятный человек
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Защитник «Торпедо», бывший игрок системы «Питтсбург Пингвинз» Скутер Брики рассказал про общение с капитаном «пингвинов» Сидни Кросби.

– Слышал, что Сидни Кросби делает личные подарки всем ребятам в организации «Питтсбурга», даже тем, кто не играл в НХЛ. У вас был личный подарок от Сидни? Что это было?
– Это было во время летнего лагеря, когда он был там. Когда видишь Сида, то первая реакция – просто теряешь дар речи. Он подходит сам и говорит, слушай, я знаю, кто ты. Это забавно и уникально одновременно.

Нет, знаете, он просто невероятный человек. Я зашёл с ним в раздевалку, он представился, и мы поболтали около 20 минут, вручил мне презент от себя. Он такой же, как все, просто отличный человек и великий лидер. Настоящий канадский капитан.

– Что вы можете рассказать о живом общении с Евгением Малкиным, Крисом Летангом?
– То же самое. Это настоящие ветераны лиги, которые по-настоящему понимают, что значит быть игроком НХЛ. В основном мы говорили о повседневных вещах, иногда я пытался узнать их мнение о том, как им удаётся играть так долго. Особенно меня интересовала забота о своём теле, ребята рассказывали, как делают упор на восстановительные процедуры. Было здорово услышать их мнение и советы, — сказал Брики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию интервью со Скутером Брики можно прочитать на «Чемпионате»:
«Мне не давали шанса показать себя в НХЛ, но я приезжаю побеждать». Новый лидер «Торпедо»
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«Мне не давали шанса показать себя в НХЛ, но я приезжаю побеждать». Новый лидер «Торпедо»
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