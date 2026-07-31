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Экс-одноклубник Руслана Абросимова высказался о перспективах игрока в НХЛ

Экс-одноклубник Руслана Абросимова высказался о перспективах игрока в НХЛ
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Защитник «Торпедо» Скутер Брики оценил игру форварда «Северстали» Руслана Абросимова.

– Что вы скажете о россиянах в «Уилкс-Барре»? С кем удалось наладить самый близкий контакт?
– Все трое были просто потрясающими. Они выполняли разные роли в команде. Выделяется Сергей Мурашов, мы уже говорили о нём, он невероятен. Мне довелось немного поиграть в паре с Александром Алексеевым. Мне нравилось смотреть на то, как он держится на льду, большой русский парень, отлично работает с шайбой. Это впечатляет, заметен был его прогресс за год. Было здорово играть с ним.

– Что вы думаете о стиле Руслана Абросимова, его навыках? В России считают, что он станет большой хоккейной звездой.
– У Руслана сразу заметно невероятное мастерство. Это будет особенный игрок. Он очень хорошо действует с шайбой, у него отличный бросок, видение площадки. Так что это определённо игрок экстра-класса, — сказал Брики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию интервью со Скутером Брики можно прочитать на «Чемпионате»:
«Мне не давали шанса показать себя в НХЛ, но я приезжаю побеждать». Новый лидер «Торпедо»
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«Мне не давали шанса показать себя в НХЛ, но я приезжаю побеждать». Новый лидер «Торпедо»
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