Американский хоккеист высказался об уровне игры в студенческой NCAA

Защитник «Торпедо» Скутер Брики прокомментировал уровень игры в студенческой лиге NCAA.

– До АХЛ вы много играли в студенческих лигах. Что вы можете рассказать об NCAA, об уровне хоккея в этой лиге? Как вообще устроен студенческий спорт в Америке, вы больше играли в хоккей или больше учились?

– Это было здорово. Я начал играть в Западном Мичиганском университете, фанатская база там просто потрясающая. Все студенты-хоккеисты жили рядом с ареной, так что можно было легко дойти до катка пешком. Каждую пятницу и субботу трибуны были забиты до отказа. И никто не смотрел, как в театре: яркие выкрики, попытки вывести соперника из себя. Кайф!

Затем я перевёлся в университет штата Огайо, там тоже всё было крайне здорово. Это большой университет с очень хорошей футбольной командой, серьёзной историей. Это была уникальная возможность – стать частью такого серьёзного вуза с подобной репутацией, но и хоккей там был отличный.

В целом студенческий хоккей в Америке становится лучше с каждым годом, особенно с тех пор, как в него могут приходить ребята из канадских молодёжных лиг. Это плюс для обеих стран, и канадцы получают образование в США, развиваются, и американская студенческая лига становится всё более взрослой и мастеровитой, — сказал Брики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.