Защитник «Торпедо» Брики назвал «Ф-1» с Брэдом Питтом лучшим фильмом в мире

Защитник «Торпедо» Скутер Брики рассказал о себе и своих любимых фильмах.

– Что вы бы хотели рассказать о себе, о Скутере Брики как о человеке, а не только как о хоккеисте? Возможно, хобби, забавные привычки, интересные факты.

– Я простой и энергичный парень, который любит приходить на каток каждый день и любит выполнять свою работу. Просто любит хоккей. Вообще я хоккеист во втором поколении, мой отец играл в первом дивизионе NCAA в Университете Северной Дакоты. Он выиграл национальный чемпионат и был задрафтован «Сент-Луис Блюз».

В жизни я в первую очередь весёлый и общительный человек. Люблю общаться с людьми, также я большой любитель кино. Это моё главное увлечение, помимо хоккея, я люблю смотреть фильмы, особенно комедии. Также я люблю играть в гольф, а моя сестра играла в гольф в первом дивизионе NCAA.

– Давайте соберём тогда топ-5 фильмов по версии Скутера Брики.

– Топ-5 собрать, конечно, сложно, но если всё-таки говорить о моих пяти любимых фильмах всех времён, то на первом месте, думаю, будет «Формула-1» с Брэдом Питтом. На втором – «Волк с Уолл-стрит», на третьем – «Это мой парень» с Адамом Сэндлером, на четвёртом – «Незваные гости», а на пятое поставлю «Лезвия славы». Отмечу также «Сводных братьев», «Копы в глубоком запасе» и «Город воров», — сказал Брики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.