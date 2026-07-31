«Он был для меня кумиром». Защитник «Трактора» Дронов — о Малкине

Защитник «Трактора» Григорий Дронов рассказал об игре воспитанника магнитогорского хоккея, форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

— Что скажешь про магнитогорского феномена Евгения Малкина? Ты следил за ним? Был ли он твоим кумиром в детстве?

— Так же, как и для любого маленького магнитогорского хоккеиста, он был для меня кумиром. Да и сейчас я считаю его одним из лучших хоккеистов НХЛ. Травмы не позволили ему раскрыться на все 100. По технике, хоккейному IQ и по всему — он один из лучших хоккеистов мира! — цитирует Дронова «Копейский рабочий».

Ранее Григорий Дронов высказался о проведении перекрёстного плей-офф в КХЛ.