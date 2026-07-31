«Попросили сфотографироваться, приятно, что узнают». Барабанов — о прилёте в Екатеринбург

Новичок «Автомобилиста» Александр Барабанов прибыл в Екатеринбург и поделился впечатлениями от приезда.
— Добрый вечер. Добро пожаловать. Как долетел?
— Замечательно, с комфортом!
— Какие планы на ближайшие часы, на ближайший день?
— Доехать до апартаментов, заселиться, забрать ключи от машины и расположиться.
— Завтра тяжёлый день будет.
— Да, завтра определённо будет тяжёлый день. Рано встаю, медосмотр, плюс надо вещи разобрать, форму получить. Такой суетный день получится.
— Видел, что уже тут фотосессия небольшая была в зоне прилёта.
— Да, попросили сфотографироваться, приятно, что узнают. Вот. Ждём всех на матчах.
— Что в сумке?
— Форма, личные вещи. Всё. Ничего такого сверхъестественного.
— Рады видеть тебя в Екатеринбурге.
— Взаимно. Спасибо, — приводит слова Барабанова пресс-служба «Автомобилиста».