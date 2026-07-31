Нападающий Александр Рыков продлил контракт с «Трактором»

Нападающий Александр Рыков продлил с «Трактором» двустороннее соглашение до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

21-летний Рыков родился в Магнитогорске. Форвард дебютировал в Континентальной хоккейной лиге за чёрно-белых в сезоне-2022/2023. За это время хоккеист завоевал серебряные и бронзовые награды чемпионата КХЛ.

В сезоне-2025/2026 Рыков установил личный рекорд результативности, набрав 16 (8+8) очков в 58 матчах. За «Челмет» в ВХЛ Александр также выступает с сезона-2022/2023. В 75 встречах лиги нападающий отметился 56 (23+33) очками.

Ранее «Трактор» подписал контракт с защитником Владиславом Валенцовым.