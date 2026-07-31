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Юрист оценила шансы на успех апелляции ФХР в CAS по решению ИИХФ

Юрист оценила шансы на успех апелляции ФХР в CAS по решению ИИХФ
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Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о шансах на успех апелляции Федерации хоккея России (ФХР) в Спортивный арбитражный суд (CAS) по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) не допустить российские команды к официальным соревнованиям в сезоне-2026/2027.

«Во-первых, если есть официальное решение, то на него можно подать апелляцию. Это уже хорошо, потому что если нет решения и все сроки подачи иска пропущены, то оспорить его нельзя. И, во-вторых, в свете новых рекомендаций МОК у арбитров, конечно, будет немного другой подход. В силу того, что да, общественная организация обладает своей автономией для принятия решения. Но в то же время юристы очень не любят, когда дискриминируются спортсмены из одной страны или из одного вида спорта.

Получается, что российские спортсмены в одних видах спорта смогут участвовать в международных соревнованиях, а в других нет. Поэтому я думаю, что шансы на положительный результат у нашей стороны есть. 50 на 50? Я бы сказала, что шансы больше 50, но многое зависит от арбитров, которые будут выбраны сторонами, и от того, кто будет назначен секретариатом CAS в качестве председателя. Пока об этом судить сложно, но я думаю, что шансы на победу больше 50%», — приводит слова Анцелиович «РИА Новости Спорт».

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