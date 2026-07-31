«О ком мы вообще говорим? Это марионетка». Вячеслав Фетисов — о Тардифе

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов раскритиковал действия главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) канадца Люка Тардифа в отношении сборной России.

«Кто такой Тардиф и какое вообще влияние он имеет в хоккейном мире? О ком мы вообще говорим? Это марионетка в руках тех, кто там сидит. Придёт кто-то другой вместо Тардифа, и что поменяется? Там же (в ИИХФ) сидят русофобы, которые дождались своего момента для издевательства над великой страной, над её флагом и гимном», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России на сезон-2026/2027.