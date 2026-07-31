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«Барыс» покинули вратарь Бояркин и защитник Гайтамиров

«Барыс» покинули вратарь Бояркин и защитник Гайтамиров
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Пресс-служба «Барыса» сообщила о прекращении сотрудничества с вратарём Никитой Бояркиным и защитником Тамирланом Гайтамировым.

«Контракты с игроками расторгнуты по инициативе клуба согласно регламенту КХЛ. Данное решение принято, основываясь на спортивном принципе и текущей трансферной ситуации. «Барыс» благодарит хоккеистов за работу и желает им успехов в карьере!» — сказано в сообщении команды.

27-летний Бояркин за карьеру в КХЛ сыграл 103 матча, в которых одержал 24 победы с 91,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,64.

25-летний Гайтамиров в КХЛ провёл 167 встреч, в которых записал на свой счёт 10 (2+8) очков.

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