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Максим Коростылёв подписал договор временного перехода на время сборов с «Сочи»

Максим Коростылёв подписал договор временного перехода на время сборов с «Сочи»
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22-летний форвард Максим Коростылёв подписал договор временного перехода на время сборов с «Сочи», сообщает пресс-служба команды.

Прошедший сезон воспитанник ярославского хоккея провёл в составе «Рязани-ВДВ», где в 61 игре регулярного чемпионата ВХЛ заработал 24 (13+11) результативных очка. В плей-офф хоккеист принял участие в девяти встречах. На молодёжном уровне Коростелёв выступал за «Локо» и «Локо-76», заработал 131 (51+80) очко в 185 играх МХЛ.

«Сочи» начнёт новый сезон гостевой встречей с «Нефтехимиком» 8 сентября.

Ранее «Сочи» объявил о заключении пробного контракта с российским нападающим Дмитрием Овчинниковым.

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