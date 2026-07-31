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Вячеслав Быков отреагировал на решение ИИХФ о недопуске России на ЧМ-2027

Вячеслав Быков отреагировал на решение ИИХФ о недопуске России на ЧМ-2027
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России на сезон-2026/2027.

«Безусловно, надеялся, что сборную России по хоккею допустят до чемпионата мира 2027 года. Но надежды не оправдались! Политическая ситуация слишком влияет на зависимых от неё спортивных чиновников», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Изначально ИИХФ отстранила сборную России от международных соревнований в феврале 2022 года.

Напомним, вчера, 30 июля, ИИХФ сообщила, что отстранение сборной России различных возрастов продлевается на сезон-2026/2027.

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