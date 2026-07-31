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Борис Михайлов заявил, что ИИХФ нужно разогнать после недопуска России на ЧМ-2027

Борис Михайлов заявил, что ИИХФ нужно разогнать после недопуска России на ЧМ-2027
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России на сезон-2026/2027.

«Международную федерацию хоккея надо разогнать! Потому что она не занимается развитием мирового хоккея, а занимается политикой. Это моё мнение. Нужно всех переизбрать, тогда что-то поменяется. Этих руководителей не меняют. Только в тоне приказа — только тогда может что-то измениться.

Организация, которая должна, наоборот, развивать спорт… Спорт — это дружба. А международная федерация хоккея ссорит всех! Некоторым членам федерации это на руку. Если будут выступать сборные России и Беларуси, они могут не занять призовые места, а будут где-то болтаться. Поэтому они и не принимают нас, ищут любой повод!» — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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