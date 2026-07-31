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Нападающий Максим Быков заключил пробный контракт с «Ак Барсом»

Нападающий Максим Быков заключил пробный контракт с «Ак Барсом»
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24-летний нападающий Максим Быков заключил пробный контракт с «Ак Барсом» и примет участие в тренировочных сборах. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Форвард – воспитанник системы «Ак Барса». Минувший сезон он провёл в составе «Нефтяника», набрав 58 (30+28) очков в 74 матчах. В КХЛ на счету нападающего 37 игр и 5 (4+1) набранных очков. В ВХЛ Быков выступал за «Барс» и «Нефтяник»: за пять сезонов в лиге форвард в 235 встречах набрал 119 (66+53) очков при показателе полезности «+34».

Ранее стало известно, что казанский «Ак Барс» заключил пробный контракт с 23-летним вратарём Вячеславом Пексой.

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