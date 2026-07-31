«Рассчитываем на положительный исход». Третьяк — об обращении в CAS из-за действий ИИХФ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал обращение организации в Спортивный арбитражный суд из-за действий Международной федерации хоккея (ИИХФ), которая продлила отстранение национальных команд на сезон-2026/2027.

«К сожалению, Международная федерация не понимает то значение, которое Россия имеет в международном хоккее. Мы рассчитываем на положительный исход слушаний. Всё-таки CAS — это нейтральный орган, мы приведём все доводы. Они у нас очень железные, потому что мы следуем Олимпийской хартии и уставу Международной федерации, мы ничего не нарушаем. По идее, всё должно быть по правилам, а упоминание безопасности в нормах не прописано.

Была надежда, что Международная федерация всё-таки послушает рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Потому что с каждым разом становится всё больше и больше федераций, которые прислушались к мнению и здравому смыслу. МОК дал такой посыл, но большинство европейских стран не хочет эти рекомендации выполнять и как всегда ссылаются на безопасность.

Мы очень разочарованы, но надеемся на выборы осенью, что придёт новый президент, изберут новый совет и что-то может улучшиться. Сборная России — одна из ведущих команд в мировом хоккее, и праздник должен быть полным. Поэтому то, что наша команда не играет — это на совести руководства ИИХФ, которое не даёт болельщикам увидеть нашу команду», — цитирует Третьяка ТАСС.