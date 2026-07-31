Ротенберг: наш подход развития превосходит канадский. Самое главное — воспитать личность

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о работе по воспитанию юных хоккеистов в России.

— Вы снова мечтаете увидеть сборную на международной арене и в том числе поработать в ней на этих турнирах?

— Конечно, моя мечта — работа в сборной. А самая главная мечта — это увидеть то, как дети, которые занимаются в нашей академии, через 10-15 лет в составе сборной России обыграют Канаду. Это наша главная цель, у нас долгосрочный проект.

— По развитию наш хоккей уступает Канаде или находится на уровне?

— Если говорить про наш мастер-класс «Красной Машины», именно наш подход, то он точно ни в чём не уступает, даже превосходит. Но надо, чтобы это всё было в каждом городе, и в каждом дворе надо играть в хоккей. У нас есть программа «Красная Машина Двор», и это мы тоже обсуждали в Челябинске. И, конечно, нужно строительство катков. Чем больше будет льда, тем лучше мы будем играть в хоккей. А что касается самого набора упражнений, то у нас лучше, чем у Канады и США. Но надо понимать правильно, что мы увидим этот результат, когда эти дети сыграют на чемпионате мира. Мы должны воспитать их в балансе — учёба, гармоничное развитие, разные виды спорта. Самое главное — нужно воспитать личность. Хороший хоккеист — это хороший человек, — цитирует Ротенберга «РБ Спорт».