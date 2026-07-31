Умер Алексей Мурыгин. Бывший вратарь клубов КХЛ боролся с онкологическим заболеванием

Пресс-служба хабаровского «Амура» сообщила о смерти бывшего вратаря команды Алексея Мурыгина.

«Сегодня остановилось сердце нашего земляка, воспитанника хабаровского хоккея, отличного вратаря и прекрасного человека, Алексея Мурыгина.

Алексей сыграл 168 матчей за «Амур» в элите, был важнейшей частью «той самой» команды Ханну Йортикки, в составе «Локомотива» установил рекорд КХЛ по количеству «сухих» матчей. После окончания карьеры игрока перешёл на тренерскую работу.

Важнее спортивных достижений то, что среди всех коллег и болельщиков Алексей пользовался огромным уважением как большой профессионал, добрый и порядочный человек, готовый всегда прийти на помощь.

В последние годы он боролся с тяжёлым недугом, проявляя стойкость и несгибаемый характер. К несчастью, болезнь оказалась сильнее.

Ему было всего 39 лет.

Мы скорбим вместе со всем отечественным хоккеем и хабаровчанами, выражаем искренние соболезнования всем родным и близким Алексея, супруге Ксении, дочерям Мелитине, Варваре и Анисии», — сказано в сообщении клуба.

В 2019 году у Мурыгина был выявлен высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины, который спортсмену удалось победить, после чего он смог возобновить карьеру.

Редакция спортивного портала «Чемпионат» приносит свои искренние соболезнования семье и близким Алексея Мурыгина.