«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Мурыгина

«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вратаря ярославского клуба Алексея Мурыгина.

«Российская хоккейная семья понесла большую утрату. 31 июля после продолжительной болезни скончался известный голкипер Алексей Мурыгин.

В составе «Локомотива» Алексей выступал в период с 2015 по 2018 год, стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ и внёс большой вклад в возрождение нашей команды.

ХК «Локомотив» выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Мурыгина… Светлая память…» — сказано в сообщении клуба.

В 2019 году у Мурыгина был выявлен высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины, который спортсмену удалось победить, после чего он смог возобновить карьеру.