Пострадавших в ДТП юных хоккеистов выписали из больницы

Хоккеистов, пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Лаишевском районе Татарстана, выписали из Детской республиканской клинической больницы Казани. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Отмечается, что состояние четырёх игроков московской детской команды «Русь» оценивается как удовлетворительное.

Авария произошла 30 июля на дороге Казань – Боровое Матюшино. В микроавтобус с 12 юными хоккеистами врезался Ford Focus, после чего автобус перевернулся. Предварительно, водитель легковушки уснул за рулём. Четверых детей госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, сотрясениями, у одного был перелом. Следственный комитет возбудил уголовное дело.