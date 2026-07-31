Даниил Марков: в НХЛ хоккей — это бизнес, там пять игроков на место

Призёр Олимпийских игр и чемпион мира по хоккею Даниил Марков поделился мнением, у кого из игроков обороны «Спартака» есть потенциал, а также возможность заиграть в Северной Америке.

– Кого в современном «Спартаке» из защитников вы видите с потенциалом?

– Хорошие данные у Даниила Орлова, не использовал пока свой потенциал Вениамин Королёв, не понимаю почему. Странно, почему в позапрошлом сезоне Королёв играл в основе, а в прошлом — совсем мало, больше в «Химике». В команде есть молодые ребята, которые при правильном подходе и проведении дополнительных упражнений должны прилично прибавлять.

– Орлов через два года может попробовать себя в клубе НХЛ «Нью-Джерси», который его задрафтовал. Насколько высоки его шансы там попробовать закрепиться?

– Попробовать — это хорошо. Любой хоккеист, которому выпадает шанс в НХЛ, может это сделать. Другой вопрос, как он себя проявит в оставшиеся два года, будет ли ему целесообразно потом туда ехать. Там другой хоккей, надо ехать со знаниями тех основ, как там играть.

Многие в Америку едут и сталкиваются с другим хоккеем — более жёстким в отличие от КХЛ. Надо быть готовым к тому хоккею. В НХЛ хоккей — это бизнес, там пять игроков на место. На каждую тренировку и игру ты должен выкладываться на 110-120%. Выложился ты пару раз на 80% — и будешь уже в фарм-клубе или вообще не будешь играть. Игрок должен быть психологически устойчивым, морально быть готовым к тому, что его там ждёт, — приводит слова Маркова ТАСС.