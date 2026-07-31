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Экс-тренер «Баффало» и сборной США Гранато стал ассистентом в «Коламбусе»

Экс-тренер «Баффало» и сборной США Гранато стал ассистентом в «Коламбусе»
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«Коламбус Блю Джекетс» объявил о назначении Дона Гранато на должность ассистента главного тренера команды Рика Боунесса. 58-летний специалист не работал в НХЛ с 2024 года, тогда он покинул пост главного тренера «Баффало Сэйбрз».

Гранато возглавлял сборную США на чемпионате мира 2026 года. Команда под его руководством проиграла Канаде в четвертьфинале со счётом 0:4. Также он трижды был помощником главного тренера на ЧМ, выиграв бронзу в 2018 году.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 «Коламбус» занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 92 очка. Таким образом, команда не выступала в плей-офф.

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