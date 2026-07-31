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«Ожидал, что так и будет». Щитов — о решении ИИХФ о недопуске России на ЧМ-2027

«Ожидал, что так и будет». Щитов — о решении ИИХФ о недопуске России на ЧМ-2027
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал решение Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) о недопуске сборной России до участия в чемпионате мира 2027 года.

«Конечно, много хороших эмоций, когда наших спортсменов в разных видах спорта начали допускать к соревнованиям на международной арене, но хоккей снова не допущен, потому что это командный вид спорта. Я не испытывал иллюзий, ожидал, что так и будет. А пока вся эта политическая история не завершится, думаю, не стоит нам ничего ожидать хорошего», — приводит слова Щитова LiveResult.

Напомним, российские сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

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