«Ожидал, что так и будет». Щитов — о решении ИИХФ о недопуске России на ЧМ-2027

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал решение Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) о недопуске сборной России до участия в чемпионате мира 2027 года.

«Конечно, много хороших эмоций, когда наших спортсменов в разных видах спорта начали допускать к соревнованиям на международной арене, но хоккей снова не допущен, потому что это командный вид спорта. Я не испытывал иллюзий, ожидал, что так и будет. А пока вся эта политическая история не завершится, думаю, не стоит нам ничего ожидать хорошего», — приводит слова Щитова LiveResult.

Напомним, российские сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.