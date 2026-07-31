Дмитрий Орлов: Калифорния чем-то даже Сибирь напоминает: живописно, леса, озёра, реки

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов рассказал, что ему понравилось в Калифорнии и чем она похожа на Сибирь.

– Вы, сибиряк, впервые в карьере оказались в южном клубе. Заставляли себя играть в хоккей, а не наслаждаться жизнью в Калифорнии, как все окружающие?

– Было, наоборот, легко. Вдвойне приятно, что над головой постоянно солнце. Там погода лучше, чем во Флориде: влажность меньше, жара переносится легче. Я был даже удивлён. Потому что, когда приезжаешь на выезд, находишься там один-два дня, ничего не видишь. А тут целый год прожили с семьёй, узнали лучше этот штат.

Калифорния чем-то даже Сибирь напоминает: живописно, леса, озёра, реки. Когда проезжаешь по серпантину — невероятные виды! Ни разу не пожалел, что подписал контракт с «Сан-Хосе». И организацией, и командой, и партнёрами — всем доволен.

– Калифорния известна своими национальными парками, природой. Чего только стоит Йосемити. С графиком игрока НХЛ удаётся увидеть все красоты?

– С расписанием бывает тяжеловато, но плюс Западной конференции в том, что две недели ты играешь на выезде, потом плюс-минус две недели дома. Есть время побыть с семьёй, куда-то съездить. Да, перелёты дольше, разница во времени даёт о себе знать, но есть и плюсы. Ездили в Санта-Круз, в Сан-Франциско, на Тихий океан посмотреть, где даже при невысокой температуре воды всегда много сёрфингистов, — приводит слова Орлова Sport24.