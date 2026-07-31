В «Динамо» расторгли контракт с Маминым, игрок продолжит карьеру в ЦСКА

Агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего Максима Мамина, сообщил, что игрок расторг соглашение с московским «Динамо».

«Мы расторгли контракт с московским «Динамо» по соглашению сторон», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Также сообщается, что форвард подпишет соглашение с ЦСКА до конца сезона-2026/2027.

31-летний Мамин провёл за бело-голубых 60 матчей в минувшем сезоне, отметившись шестью заброшенными шайбами и 12 результативными передачами. Ранее нападающий уже выступал за ЦСКА с 2014 года до сезона-2025/2026. Всего на его счету 607 игр в КХЛ, 117 голов и 146 ассистов при показателе полезности «+72».