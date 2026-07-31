«Если здоровье позволит, почему нет». Величкин — о 1000 шайб Овечкина в регулярках НХЛ

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин оценил шансы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина забросить 1000 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

«До 1000 добить будет тяжеловато. Если он переподпишется ещё на год — тогда возможно. Всё будет зависеть от здоровья. Александр — умный, здоровый и трезвомыслящий человек, он сам оценит свои силы. Добивать рекорд в ущерб здоровью никому не нужно, но если здоровье позволит — почему бы и нет», — приводит слова Величкина «Советский спорт».

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярках НХЛ. На счету канадца — 894 шайбы, у россиянина на данный момент — 929 голов в регулярных чемпионатах.