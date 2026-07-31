Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Мурыгина

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вратаря клубов КХЛ Алексея Мурыгина.

«Тяжёлая новость для всей нашей хоккейной семьи. Ушёл из жизни Алексей Мурыгин. Ему было всего 39 лет.

Алексей запомнится сильным вратарём и человеком, который всегда боролся до конца. Воспитанник «Амура», он прошёл большой путь в российском хоккее, провёл более 300 матчей в КХЛ, выступал за ведущие клубы страны и выходил на лёд в составе сборной России на Кубке Первого канала 2015 года.

Одним из самых ярких периодов его карьеры стали сезоны в «Локомотиве». В сезоне-2015/2016 Алексей провёл 13 матчей без пропущенных шайб и установил рекорд КХЛ, сохранив ворота в неприкосновенности на протяжении 302 минут 11 секунд.

Но сильнее любых спортивных достижений о характере Алексея говорит его возвращение в хоккей после тяжёлой болезни и двухлетнего перерыва. Он вновь вышел на лёд, продолжал тренироваться и играть, показывая огромное мужество и любовь к своему делу. К сожалению, болезнь вернулась. Алексей долго сражался, но справиться с рецидивом не смог.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Алексея, его друзьям, партнёрам, тренерам и всем, кто знал и любил его. Светлая память!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

В 2019 году у Мурыгина был выявлен высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины, который спортсмену удалось победить, после чего он смог возобновить карьеру.