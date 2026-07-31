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Защитник «Трактора» Григорий Дронов рассказал о надписи на своих клюшках

Защитник «Трактора» Григорий Дронов рассказал о надписи на своих клюшках
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Защитник «Трактора» Григорий Дронов рассказал о надписи на своих клюшках и ответил, у кого в КХЛ самый необычный никнейм на клюшке.

– Ник на твоей клюшке — Megadron. Это твой личный никнейм, псевдоним или отсылка к фильму «Трансформеры»?
– Да, именно оттуда. Не скажу, что я люблю этот фильм. История простая: санкции, клюшки… Сейчас расскажу и останусь без них (смеётся). В общем, ты не можешь свою фамилию нанести на клюшку. Раньше было проще: фамилия или имя, никнеймы или [имена] детей. Сейчас нельзя.

Просто «Дрон» мне не нравится, не люблю, когда меня так называют, номер два тоже не хотелось. И вот фильм по телевизору попался, там Мегатрон, а я поменял букву и играю.

– Самый необычный никнейм на клюшке?
– У Егора Коробкина — KorobKING. У Артёма Блажиевского тоже интересный – Kisa. Да, у него это с дочерью связано, семейное, там и рисунок на каждой клюшке, — приводит слова Дронова «Копейский рабочий».

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