Защитник «Трактора» Григорий Дронов рассказал о надписи на своих клюшках и ответил, у кого в КХЛ самый необычный никнейм на клюшке.

– Ник на твоей клюшке — Megadron. Это твой личный никнейм, псевдоним или отсылка к фильму «Трансформеры»?

– Да, именно оттуда. Не скажу, что я люблю этот фильм. История простая: санкции, клюшки… Сейчас расскажу и останусь без них (смеётся). В общем, ты не можешь свою фамилию нанести на клюшку. Раньше было проще: фамилия или имя, никнеймы или [имена] детей. Сейчас нельзя.

Просто «Дрон» мне не нравится, не люблю, когда меня так называют, номер два тоже не хотелось. И вот фильм по телевизору попался, там Мегатрон, а я поменял букву и играю.

– Самый необычный никнейм на клюшке?

– У Егора Коробкина — KorobKING. У Артёма Блажиевского тоже интересный – Kisa. Да, у него это с дочерью связано, семейное, там и рисунок на каждой клюшке, — приводит слова Дронова «Копейский рабочий».