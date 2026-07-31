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Московское «Динамо» объявило об уходе нападающего Максима Мамина

Московское «Динамо» объявило об уходе нападающего Максима Мамина
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Нападающий Максим Мамин покинул московское «Динамо», сообщила пресс-служба команды. Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В «Динамо» 31-летний форвард перешёл в июле 2025 года, подписав соглашение на два года. В прошлом сезоне Максим провёл за клуб 56 матчей в регулярном чемпионате, набрав в них 18 (6+12) очков. В плей-офф игрок в четырёх играх не отметился результативными действиями.

Мамин является воспитанником ЦСКА, за основную команду армейцев игрок выступал с 2014 по 2017 год и с 2018 по 2021 год. В составе клуба хоккеист становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2023).

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