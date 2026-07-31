«Адмирал» расторг пробные контракты с четырьмя хоккеистами

«Адмирал» расторг пробные контракты с защитником Романом Мануховым и нападающими Остапом Сафиным, Павлом Куликовым и Максимом Мухаметовым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

32-летний Манухов покинул «Сочи» в мае 2025 года. В 2018-м он в составе «Ак Барса» стал обладателем Кубка Гагарина. 27-летний Сафин прошлый сезон провёл в «Шанхайских Драконах» и «Адмирале». В шести матчах форвард очков не набрал. Всего в Континентальной хоккейной лиге Сафин провёл 135 встреч, в которых забросил 22 шайбы и отдал 34 результативные передачи.

34-летний Куликов в минувшем сезоне выступал за «Юность-Минск». В КХЛ его счету 561 матч, 47 голов и 67 ассистов. 27-летний Мухаметов в сезоне-2025/2026 играл за «Барыс», за который провёл 23 игры, забросил две шайбы и сделал одну передачу.