Дмитрий Гамзин — четвёртый в рейтинге проспектов «Айлендерс» по версии Daily Faceoff

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Нью-Йорк Айлендерс». Возглавил список 19-летний шведский форвард Виктор Эклунд. В топ-10 вошли два россиянина – вратарь Дмитрий Гамзин и форвард Даниил Прохоров.
Полный список выглядит следующим образом:
1. Виктор Эклунд (19 лет, «Гамильтон», АХЛ);
2. Мальте Густафссон (18 лет, «ХВ71», SHL);
3. Кашон Эйтчесон (19 лет, «Бэрри Колтс», OHL);
4. Дмитрий Гамзин (23 года, ЦСКА, КХЛ);
5. Коул Айзерман (20 лет, «Гамильтон», АХЛ);
6. Дэнни Нелсон (20 лет, университет Нотр-Дам, NCAA);
7. Даниил Прохоров (19 лет, «Динамо» Москва, КХЛ — играл на правах аренды);
8. Айзея Джордж (22 года, «Гамильтон», АХЛ);
9. Куинн Финли (21 год, «Гамильтон», АХЛ);
10. Джейкоб Квасничка (18 лет, университет Миннесоты, NCAA).
Отметим, в список не включались игроки старше 23 лет (для вратарей планка выше — 25 лет), а также те, кто уже провёл более 50 матчей в НХЛ.