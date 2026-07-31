Дмитрий Гамзин — четвёртый в рейтинге проспектов «Айлендерс» по версии Daily Faceoff

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Нью-Йорк Айлендерс». Возглавил список 19-летний шведский форвард Виктор Эклунд. В топ-10 вошли два россиянина – вратарь Дмитрий Гамзин и форвард Даниил Прохоров.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Виктор Эклунд (19 лет, «Гамильтон», АХЛ);

2. Мальте Густафссон (18 лет, «ХВ71», SHL);

3. Кашон Эйтчесон (19 лет, «Бэрри Колтс», OHL);

4. Дмитрий Гамзин (23 года, ЦСКА, КХЛ);

5. Коул Айзерман (20 лет, «Гамильтон», АХЛ);

6. Дэнни Нелсон (20 лет, университет Нотр-Дам, NCAA);

7. Даниил Прохоров (19 лет, «Динамо» Москва, КХЛ — играл на правах аренды);

8. Айзея Джордж (22 года, «Гамильтон», АХЛ);

9. Куинн Финли (21 год, «Гамильтон», АХЛ);

10. Джейкоб Квасничка (18 лет, университет Миннесоты, NCAA).

Отметим, в список не включались игроки старше 23 лет (для вратарей планка выше — 25 лет), а также те, кто уже провёл более 50 матчей в НХЛ.