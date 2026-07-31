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Сын губернатора Свердловской области подписал контракт с клубом WHL

Сын губернатора Свердловской области подписал контракт с клубом WHL
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Защитник Денис Паслер-младший, сын губернатора Свердловской области Дениса Паслера, подписал контракт с «Медисин Хэт Тайгерз» из Западной хоккейной лиги (WHL). Об этом сообщает пресс-служба клуба. Сроки контракта не называются.

18-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за тульский «АКМ» в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ). В регулярном чемпионате Паслер-младший провёл 49 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач. В шести играх плей-офф на его счету один гол и два ассиста.

Напомним, WHL является одной из трёх юниорских лиг, входящих в систему Канадской хоккейной лиги (CHL).

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