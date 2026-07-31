Щитов — о КХЛ в сезоне-2026/2027: не знаю, почему «Авангард» видят фаворитом

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов поделился мнением о главных претендентах на Кубок Гагарина в следующем сезоне.

«Сложно сказать, почему «Авангард» видят фаворитом. Может быть, специалисты видят, что команда будет при Буше прогрессировать в этом году, что ещё добавит, может ещё лучше выступить. Помимо Омска, у нас есть тот же «Ак Барс», который играл в финале плей-офф, «Локомотив», который возглавил Квартальнов. Не знаю, почему «Авангард» сейчас фаворит, может быть, кому-то больше команда нравится, кому-то меньше», – приводит слова Щитова LiveResult.

Напомним, регулярный чемпионат сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — по сводной таблице оставшихся участников розыгрыша.